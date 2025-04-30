1 Mayıs'ta kargolar açık mı, çalışacak mı? PTT, Aras Kargo, Yurtiçi, MNG, Trendyol...

Yağmur Uçar

1 Mayıs 2025 Perşembe günü, Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatil olarak kutlanıyor.

Bu kapsamda, PTT ve özel kargo firmalarının çalışma saatleri vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Özellikle kargo gönderisi yapacak ya da teslimat bekleyen binlerce kişi, "1 Mayıs'ta PTT açık mı?", "Aras Kargo, Yurtiçi Kargo, MNG, Trendyol çalışıyor mu?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Peki, 1 Mayıs 2025 tarihinde PTT ve özel kargo firmaları açık mı? İşte mesai detayları...

1 MYAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI 2025

1 Mayıs 2025 tarihinde kargo şirketleri kapalı olacak ve teslimat gerçekleşmeyecek.

Kargo alım ve teslimat işlemleri, bayram sonrası ilk iş günü olan 2 Mayıs Cuma günü yeniden başlayacak.