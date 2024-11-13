1 Ocak’tan itibaren geçerli: 3 bin lirayı aşan alışverişlerde böyle olacak

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi mükelleflerini ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan yeni tebliğe göre, artık gider pusulası ve müstahsil makbuzları gibi belgeler elektronik ortamda daha kolay bir şekilde düzenlenebilecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte, bu belgelerin taraflarca ıslak imza ile onaylanması yerine, bilgiler elektronik ortamda ya da iletişim araçları kullanılarak doğrulanabilecek.

Vergi mükellefleri, elektronik belge düzenlemeyi kolaylaştıran bu uygulamayla birlikte işlemlerini daha pratik bir şekilde yürütebilecek.

E-DEKONT DÜZENLENECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle finansman, tasarruf finansman, ödeme ve elektronik para kuruluşlarına önemli kolaylıklar getirildi. Bu kuruluşlar artık banka ve sigorta işlemlerine ilişkin e-dekont düzenleyebilecek.

e-fatura veya e-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükellefler, 1 Ocak 2025’ten itibaren 3 bin TL’yi aşan faturalarını, 1 Ocak 2026’dan itibaren ise tutar gözetmeksizin tüm faturalarını e-arşiv fatura olarak düzenlemek zorunda olacak.

GİB, ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK İZİNLERİNİ İPTAL ETME YETKİSİNE SAHİP OLACAK

Vergi güvenliğini artırmak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı, inşaat demiri süreçlerini elektronik olarak izleme zorunluluğu getirdi. İnşaat Demiri İzleme Sistemi’ne dahil olacak mükellefler arasında, brüt satış hasılatı 1 milyon liranın üzerinde olanların e-irsaliye uygulamasına geçiş yapmaları gerekecek.

Dijital dönüşüm çerçevesinde, belirli kapasite ve bilgi işlem altyapısına sahip mükelleflerin elektronik belge uygulamalarını doğrudan entegrasyon yöntemiyle kullanmalarını kolaylaştıracak yeni düzenlemeler yapıldı.

Elektronik belge hizmeti sunan özel entegratörler için, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uyum zorunluluğu getirildi.

Bu düzenlemelere aykırı hareket eden özel entegratörlere özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Eksiklikleri tespit edilen ve giderilmesi için verilen süreyi aşan veya aynı yıl içinde tekrarlayan entegratörlerin izinleri GİB tarafından iptal edilebilecek.

Doğrudan entegrasyon yöntemini kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden kullanan mükellefler için de benzer teknik düzenlemeler getirildi.