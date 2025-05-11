10 Mayıs reyting sonuçları: Zirve değişmedi! İşte dünün birincisi

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

10 MAYIS CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı tüm kategorilerde zirveyi kaptı. İkinci sırada Can Borcu dizisi, üçüncü sırada ise Survivor yarışma programı yer aldı.