Abone ol: Google News

31 Aralık'ta kargolar açık mı, kaça kadar? 31 Aralık 2025 mesai saatleri...

Kargo alacak veya gönderecek olanlar, 31 Aralık'taki mesai saatlerini araştırıyor. Peki; 31 Aralık'ta kargolar açık mı, kapalı mı? İşte mesai saatleri...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 30.12.2025 16:57
31 Aralık'ta kargolar açık mı, kaça kadar? 31 Aralık 2025 mesai saatleri...
  • 31 Aralık'ta kargo firmaları hizmet verecek.
  • PTT, Yurtiçi, MNG, Aras ve Trendyol Express gibi firmalar çalışacak.
  • Resmi tatil olmadığı için mesai saatleri normal seyrinde sürecek.

Yılın son günü olması sebebiyle 31 Aralık'ta mesai saatleri değişiklik gösterebiliyor.

Bu kapsamda, "31 Aralık 2025 Çarşamba günü kargolar açık mı" sorusu gündemde yer alıyor.

Gönderisi olan veya kargo bekleyenler, başta PTT, Yurtiçi, MNG, Aras ve Trendyol Express olmak üzere kargo firmalarının çalışma saatlerini merak ediyor.

Peki, 31 Aralık'ta kargolar çalışıyor mu? İşte detaylar...

31 ARALIK 2025 KARGOLAR AÇIK MI

31 Aralık'ın resmi tatil olmaması nedeniyle kargo firmaları da hizmet vermeye devam ediyor.

PTT kargo dahil tüm kargolar faaliyetlerine 31 Aralık'ta da devam edecekler.

Bilgi Haberleri