31 Aralık'ta kargolar açık mı, kaça kadar? 31 Aralık 2025 mesai saatleri...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yılın son günü olması sebebiyle 31 Aralık'ta mesai saatleri değişiklik gösterebiliyor.

Bu kapsamda, "31 Aralık 2025 Çarşamba günü kargolar açık mı" sorusu gündemde yer alıyor.

Gönderisi olan veya kargo bekleyenler, başta PTT, Yurtiçi, MNG, Aras ve Trendyol Express olmak üzere kargo firmalarının çalışma saatlerini merak ediyor.

Peki, 31 Aralık'ta kargolar çalışıyor mu? İşte detaylar...

31 ARALIK 2025 KARGOLAR AÇIK MI

31 Aralık'ın resmi tatil olmaması nedeniyle kargo firmaları da hizmet vermeye devam ediyor.

PTT kargo dahil tüm kargolar faaliyetlerine 31 Aralık'ta da devam edecekler.