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108. dönem Özel Güvenlik Sınavı ne zaman? 2024 ÖGG sınav tarihi...

108. dönem Özel Güvenlik Sınavı ne zaman? 2024 ÖGG sınav tarihi... 2024 yılının ikinci Özel Güvenlik sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İşte sınavın yapılacağı o tarih...