108. dönem Özel Güvenlik Sınavı ne zaman? 2024 ÖGG sınav tarihi...

ensonhaber.com
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan 108. Özel Güvenlik Sınavının tarihi merak ediliyor.
Sınava girmek isteyen binlerce aday sınavın yapılacağı tarihi büyük bir merakla bekliyor.
ÖGG sınav tarihi 2024 yılında sınava girecek adaylar tarafından yakından takip ediliyor.
ÖGG sınavına ilişkin bütün detaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. 2024 yılının ilk sınavı 27 Şubat tarihinde gerçekleştirilmişti.
108. Özel Güvenlik Sınavı için geri sayım başladı. Peki sınav ne zaman yapılacak? İşte merak edilen o tarih...
ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?
2024 yılının ikinci ÖGG sınav tarihi belli oldu. Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınav 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek.