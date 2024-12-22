112 ihbarlarında yeni dönem! Artık o şekilde yapılacak

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Acil durum ihbar hatlarının 112 çatısı altında birleşmesinin ardından yapılan son değişiklik sonrası şüpheli durum ve suç faaliyetlerine dair yapılan ihbarlar için yeni bir sistem devreye alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yeniliğin ardından vatandaşlar ihbarları yalnızca telefonla değil aynı zamanda o platformlar üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

Yeni uygulamanın devreye alınmasının ardından kolay erişim özellikleriyle birlikte kullanıcı erişimine açıldı.

ARTIK WEB ÜZERİNDEN YAPILACAK!

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan yeni sistem ile birlikte 112 ihbarları artık internetten de sağlanabilecek.

Kullanıcı dostu arayüzü ve kolay erişim özellikleri ile vatandaşların hizmetine sunulan yeni hizmet hakkında yapılan açıklamada ise "Bu sistem sayesinde şüpheli durumlar ve suç faaliyetleri hızlı ve güvenli bir şekilde yetkililere bildirilebiliyor" ifadeleri kullanıldı.

Yeni sistem ile birlikte ihbarlar, '112 İhbar' internet adresi üzerinden iletilebilecek. Sistemdeki kullanıcı dostu ihbar formu, işlemlerin hızlı ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlıyor.

İhbar formunda, öncelikle olayın yeri detayları giriliyor. Ardından, olayın veya vakanın detaylı açıklamasının yapılacağı bölüm bulunuyor. İhbarın Emniyet veya Jandarma'ya yönlendirilmesi seçeneği de mevcut.