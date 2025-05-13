12 Mayıs reyting sonuçları: Uzak Şehir reytingleri sildi süpürdü

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

12 MAYIS PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Total grubunda “Uzak Şehir” açık ara zirvede yer aldı. Dizinin özeti ikinci sırada yer alırken, gündüz kuşağının güçlü ismi “Esra Erol’da” üçüncülüğü aldı.

AB grubunda da “Uzak Şehir” liderliği bırakmadı. Özet bölümü yine ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise “Müge Anlı ile Tatlı Sert” yer aldı.

ABC grubunda da “Uzak Şehir” yine zirvede, dizinin özeti ikinci sırada, “Müge Anlı” ise üçüncü sırada yer aldı.