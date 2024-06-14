13 Haziran reyting sonuçları: Survivor All Star finali reytingleri yıktı geçti

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
13 Haziran Perşembe reyting sonuçları
Total'de reyting listesinin ilk sırasında Survivor All Star finali, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yer aldı.
AB'de birinci sırada Survivor All Star finali, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber yer aldı.
20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Survivor All Star finali, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Alan yer aldı.