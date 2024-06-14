13 Haziran reyting sonuçları: Survivor All Star finali reytingleri yıktı geçti 13 Haziran 2024 Perşembe günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi..

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

13 Haziran Perşembe reyting sonuçları

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Survivor All Star finali, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yer aldı.

AB'de birinci sırada Survivor All Star finali, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Survivor All Star finali, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Alan yer aldı.