13 Mart Çarşamba iftar saat kaçta? İftar vakitleri 2024: İstanbul, Ankara, İzmir... Niyetli Müslümanlar, orucunu açmak için akşam ezanını bekliyor. Peki, 13 Mart Çarşamba günü iftar saat kaçta? Ezana kaç dakika kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte illere göre iftar vakti...

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İslam alemi, Ramazan-ı Şerif'i idrak ediyor...

Mübarek ayı oruç tutarak geçiren milyonlarca Müslüman, iftarı bekliyor.

Niyetli olan vatandaşların gündeminde ise ''Bugün iftar saat kaçta?'' sorusu yer alıyor.

Akşam ezanı ile birlikte açılacak olan oruçlar için herkes, yaşadığı ilin namaz saatlerini sorguluyor.

Peki bugün iftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaç? İşte 13 Mart 2024 Cuma illerin akşam ezanı ve iftar saatleri..

13 Mart 2024 iftar vakitleri

İstanbul: 19:15

Ankara: 19.00

İzmir: 19:23

Diyanet illere göre iftar vakitleri 2024