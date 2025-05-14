13 Mayıs reyting sonuçları: Kral Kaybederse, Bahar, Bir Gece Masalı...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

13 MAYIS SALI REYTİNG SONUÇLARI

Total grubunda Kral Kaybederse dizisi zirvede yer aldı. İkinci sırada Esra Erol'da ikinci sıraya, Bahar dizisi ise üçüncü sıraya yerleşti.