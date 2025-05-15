14 Mayıs reyting sonuçları: Galatasaray'ın kupa zaferi reytingleri yıktı geçti

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

14 MAYIS ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

Dün akşam Trabzonspor ve Galatasaray arasında oynanan Türkiye Kupası final maçı reytinglerde zirveyi kaptı.

Galatasaray'ın kupa galibiyeti, dizileri geride bıraktı.