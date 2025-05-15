15 Mayıs 2025 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın kaç lira?
Haber Merkezi

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik altın fiyatlarını da etkiliyor.

Yatırımcılar ve vatandaşlar, altın piyasasındaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.

15 Mayıs 2025 Perşembe günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler dikkat çekiyor.

Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 15 Mayıs 2025 Perşembe gününe ait güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 3.925 TL

Satış: 3.926 TL

Çeyrek altın

Alış: 6.458 TL

Satış: 6.604 TL

Yarım altın

Alış: 12.876 TL

Satış: 13.209 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 26.789 TL

Satış: 27.194 TL

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Hüseyin Topuz
Seo Editor