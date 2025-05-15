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15 Mayıs 2025 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın kaç lira?

15 Mayıs 2025 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın kaç lira? Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 15 Mayıs 2025 güncel altın kuru fiyatları...