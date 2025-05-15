15 Mayıs 2025 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın kaç lira?

Haber Merkezi
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik altın fiyatlarını da etkiliyor.
Yatırımcılar ve vatandaşlar, altın piyasasındaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.
15 Mayıs 2025 Perşembe günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler dikkat çekiyor.
Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 15 Mayıs 2025 Perşembe gününe ait güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 3.925 TL
Satış: 3.926 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.458 TL
Satış: 6.604 TL
Yarım altın
Alış: 12.876 TL
Satış: 13.209 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 26.789 TL
Satış: 27.194 TL