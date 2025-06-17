16 Haziran reyting sonuçları: Yetenek Sizsiniz birinciliği kaptı

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

16 HAZİRAN PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Total grubunda NOW'da yayınlanan Yetenek Sizsiniz yarışma programı zirveyi kaptı. İkinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile New Ana Haber yer aldı.