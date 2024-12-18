17 Aralık reyting sonuçları: Bahar dizisi zirveyi kaptırdı

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

17 ARALIK SALI REYTİNG SONUÇLARI

Bir Gece Masalı Total’de birinci oldu, ancak aynı başarıyı AB ve ABC gruplarında gösteremedi.

AB ve ABC gruplarında Show TV’nin başarılı dizisi Bahar zirveye yerleşti.

TOTAL REYTİNG

AB GRUBU REYTİNG

ABC GRUBU REYTİNG