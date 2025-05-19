19 Mayıs 2025 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın kaç lira?

Haber Merkezi
Yatırımcılar ve vatandaşlar, altın piyasasındaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.
Herkesin yakından takip ettiği altın fiyatları, 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü de gündemdeki yerini koruyor.
Altın türlerinin güncel fiyatları merak ediliyor. Peki bugün gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu?
İşte 19 Mayıs 2025 Pazartesi gününe ait güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 4.044 TL
Satış: 4.045 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.604 TL
Satış: 6.754 TL
Yarım altın
Alış: 13.168 TL
Satış: 13.508 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 27.345 TL
Satış: 27.758 TL