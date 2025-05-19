19 Mayıs 2025 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın kaç lira?

Haber Merkezi

Yatırımcılar ve vatandaşlar, altın piyasasındaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.

Herkesin yakından takip ettiği altın fiyatları, 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü de gündemdeki yerini koruyor.

Altın türlerinin güncel fiyatları merak ediliyor. Peki bugün gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu?

İşte 19 Mayıs 2025 Pazartesi gününe ait güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 4.044 TL

Satış: 4.045 TL

Çeyrek altın

Alış: 6.604 TL

Satış: 6.754 TL

Yarım altın

Alış: 13.168 TL

Satış: 13.508 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 27.345 TL

Satış: 27.758 TL