19 Mayıs'ta kargolar açık mı, kapalı mı? PTT, Aras Kargo, Yurtiçi, MNG ve Trendyol Express...

Haber Merkezi

Bayram ve resmi tatiller nedeniyle hizmete ara veren kurumlar arasında kargoların yer alıp almadığı pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları nedeniyle bugünde kargoların açık olup olmadığı en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.

Paket bekleyen binlerce kişi PTT Kargo, Aras, MNG, Yurtiçi, Sürat ve Trendyol Express'in, 19 Mayıs’ta kargo alımı ve teslimi yapıp yapmadığını merak ediyor. Peki, 19 Mayıs'ta kargolar açık mı?

KARGOLAR 19 MAYIS'TA ÇALIŞIYOR MU?

Aras, MNG, Yurtiçi, Sürat ve Trendyol Express gibi kargo firmaları, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlanacağı 19 Mayıs günü normal çalışma sistemlerini sürdürecek.

PTT Kargo ise 19 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak.