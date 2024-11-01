2 maç beIN SPORTS Haber'de şifresiz! 1-2 Kasım şifresiz maç programı

Hüseyin Topuz

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında oynanacak 2 karşılaşma beIN SPORTS Haber tarafından şifresiz olarak yayınlanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanan 2 maçı şifresiz olarak yayınlayan beIN SPORTS'un, 1-2 Kasım tarihlerinde yayınlayacağı maçlar açıklandı.

Basketbol severler bu hafta şifresiz olarak yayınlanacak maçları öğrenmek için aramalarına hız verdi.

beIN SPORTS Haber'in bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programını sizler için derledik.

Peki, beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri ? İşte şifresiz maçların programı...

1 Kasım Cuma

19:00 Bahçeşehir Koleji - Yalovaspor

2 Kasım Cumartesi

18:00 Karşıyaka - Galatasaray