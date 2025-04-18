200 tonluk sondaj kulesi kuruldu! O şehrin başına resmen talih kuşu kondu

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O şehrin başına adeta talih kuşu kondu. 1925 yıllarında günlük 5 ton petrol çıkartılan o noktaya den sondaj kulesi kuruldu.

Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen petrol arama çalışmaları kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Muradiye ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta ve 2 bin 300 rakımda yer alan Beşparmak Mahallesi Kürzot bölgesindeki dağın eteklerinde başlatılan çalışmalar, zorlu coğrafyaya rağmen sürdürülüyor.

GÜNDE 5 TON PETROL ÇIKARTILMIŞ!

Söz konusu bölgenin tarihi olarak da petrol geçmişine sahip olduğunu belirten AK Parti Van İl Başkanı Arvas, "Muradiye ilçemize 25 kilometre mesafedeki Beşparmak-Kürzot bölgesi, Özalp sınırlarımız içerisinde yer alıyor. 1915 Rus-Ermeni istilası döneminde Ruslar tarafından burada günlük 5 ton petrol çıkarıldığı ve buradan çekildiği sırada kuyunun üzerini kapattıkları biliniyor. Bugün bile derenin dibinde o dönemki faaliyetlerin izlerine rastlanabiliyor. Çıkarılan petrol o dönemde Van Gölü üzerindeki teknelerde, ısıtma ve aydınlatma sistemlerinde kullanılmış" ifadeleriyle dikkat çekti.

İlgili bölgede yapılan uydu taramalarının ardından huzur ve güvenliğin sağlanmasını ardından başlanan çalışmalar hakkında Arvas, "200 tonluk kuleyle 1050 metre derinliğe inilerek petrol aranıyor. Kaliteli ve yüksek graviteye sahip petrol bulunması durumunda, ülkemiz ekonomisine ve bölge istihdamına önemli katkılar sağlanacaktır" diye konuştu.