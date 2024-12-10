2004'den beri yasak! Etli çiğ köfte satışı neden yasak?

Hüseyin Topuz

Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan etli çiğ köfte, uzun yıllardır sofralarımızı süslemektedir.

Sağlık ve güvenlik gerekçeleriyle etli çiğ köftenin satışı yıllar önce yasaklandı.

Bu yasak, hem tüketicilerin sağlığını korumak hem de gıda güvenliğini sağlamak amacıyla getirildi.

Peki, bu kararın ardında yatan nedenler neler?

Çiğ et, bakteri ve diğer patojenlerin üremesi için uygun bir ortam sağlayabilir ve bu da tüketici sağlığını tehlikeye atabilir.

Bu tür riskleri önlemek için, yetkililer çiğ etle yapılan çiğ köfte satışını yasaklamış ve bu lezzetin etsiz, yani bulgur ve çeşitli baharatlarla hazırlanan versiyonunun satışını teşvik etmiştir.

Bu şekilde hem geleneksel lezzetin korunması hem de halk sağlığının güvence altına alınması amaçlanmıştır.