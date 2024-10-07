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2024-2025 bekçilik başvuruları: Çarşı ve Mahaller Bekçiliği alımı başladı mı, başvurular ne zaman?

2024-2025 bekçilik başvuruları: Çarşı ve Mahaller Bekçiliği alımı başladı mı, başvurular ne zaman? Son günlerde 2024-2025 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımına yönelik araştırmalar hız kazanmış durumda. Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla görevlendirilen bekçiler için başvuru tarihleri merakla bekleniyor. Peki Bekçi alımı ne zaman? 2024-2025 Bekçilik başvuru tarihleri belli oldu mu?