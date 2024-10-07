2024-2025 bekçilik başvuruları: Çarşı ve Mahaller Bekçiliği alımı başladı mı, başvurular ne zaman?

Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen süreçte bekçi alımının 2024-2025 döneminde ne zaman yapılacağı merak ediliyor.
Geçtiğimiz yıllarda belirli dönemlerde gerçekleştirilen alımların 2024-2025 döneminde hangi tarihler arasında başvuru kabul edeceği araştırılmaya başlandı.
Peki bekçi alımı ne zaman? 2024-2025 Bekçilik başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte, tüm detaylar...
BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Polis Akademisi ve EGM tarafından Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı belirlenen tarihler arasında yapılıyor.
Ancak 2024 yılı 1. dönem bekçi alımı için henüz duyuru yayımlanmadı. Merakla beklenen duyuru geçtiğimiz yıl Polis Akademisi tarafından son olarak 30 Eylül 2023'te yapılmış ve sonuçlar da 23 Ekim'de ilan edilmişti.
Söz konusu tarihler baz alındığında 2024-2025 yılı bekçi alımlarının Eylül-Ekim tarihlerinde gündeme gelmesi bekleniyor.