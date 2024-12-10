2024 Aralık dolunayı ne zaman? Aralık ayı dolunayı hangi burçta gerçekleşecek?

Hüseyin Topuz

Aralık dolunayı ne zaman gerçekleşecek sorusu astrolojiyi yakından takip edenler tarafından yanıt arıyor.

Bilindiği üzere astrolojide her ay dolunay ve yeni ay meydana gelmektedir. Dolunay dönemlerinde bazı burçların dolunaydan daha fazla etkilendiğine inanılır.

2024 Aralık dolunayı, gökyüzü meraklıları ve doğa severler için büyüleyici bir olay olarak karşımıza çıkıyor.

Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde dolunay tarihi de araştırılmaya başladı.

Astrolojiye ilgi duyanlar dolunay tarihini merak ediyor. Peki, Aralık dolunayı ne zaman? İşte detaylar...

Aralık dolunayı ne zaman?

2024 Aralık ayının dolunayı, 15 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecek ve ikizler burcunda olacaktır