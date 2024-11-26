2024 gardiyan alımı: İnfaz koruma memuru alımı ne zaman?

Haber Merkezi

KPSS’ye giren birçok aday devlet kurumlarındaki birçok memurluk alanı için araştırmalarını sürdürüyor. Her yıl alım yapan memuriyetler arasında yer alan İnfaz Koruma Memuru alımları da bu noktada en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.

İnfaz koruma memurluğu için lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almak gerekiyor.

Puanları tutan birçok aday 2024 yılında gardiyan alımı olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 2024’te infaz koruma memurluğu alımı olacak mı? İnfaz koruma memuru alımı ne zaman?

2024 İNFAZ KORUMA MEMURU ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne yapılacak infaz koruma memuru alımında henüz başvuru takvimi belli olmadı.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişiler tarafından açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.