2024 Hacamat Günleri: Ocak ayında sünnet olan tarihler Hacamat tedavisini sünnet olduğu gün yaptırmak isteyenler takvime mutlaka bakıyor. Peki, 2024 Ocak hacamat günleri hangileri? Sünnetli hacamat hangi günlerdir? İşte bu ayki günler...

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Tıp dünyasından da destek gören hacamat tedavisi, vücuttaki kirli kanı dışarı atmaya yarar.

Hacamat olmadan önce en çok dikkat edilmesi gereken kural, hacamatın hacamat günlerinde yapılmasıdır.

Sünnet sayılan günlerde yapılan hacamat, diğer günlere göre daha faydalı olacaktır.

Hacamat yaptırmak isteyenler "2024 Ocak ayı hacamat günleri" hakkında araştırma yapıyor.

Peki 2023 hacamat günleri hangileri? 2024 Ocak hacamat tarihleri ne zaman? İşte takvimi...

Ocak 2024 hacamat günleri

Sünnet olan hacamat günleri 1 Ocak Pazartesi ve 29 Ocak Pazartesi olarak belirlenmiştir.

2 Ocak, 4 Ocak, 7 Ocak, 8 Ocak, 9 Ocak, 11 Ocak, 28 Ocak ve 30 Ocak tarihlerinde de hacamat yaptırılabilir.