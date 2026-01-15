Gümüş burma bilezikler çıktı: İşte fiyatı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gümüş, yatırımda altını geride bırakmaya başladığı gibi takıda da önüne geçecek gibi duruyor.

Gümüş madenindeki yükseliş, kuyumcu raflarına da yansımaya başlıyor.

Öyle ki, yatırımcı ilgisi artık yalnızca külçe ve gram gümüşle sınırlı kalmıyor.

GÜMÜŞTEN BURMA BİLEZİK

Bir kuyumcu, yatırım amaçlı saf gümüş burma bilezik satışına başladığını duyurdu.

“Saf gümüş burma bilezik 10 bin TL” notuyla paylaşılan ürün, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

13 gramdan başlayan gümüş burmalar, görenlerin ilgisini çekti.

Gümüşün yükseliş trendini sürdürmesi halinde, kuyumculuk sektöründe ürün çeşitliliğinin artması da muhtemel görünüyor.