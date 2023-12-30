2024 resmi tatil takvimi nasıl olacak? Ramazan Bayramı tatilinde "Pazartesi" detayı 2024 yılının Nisan ayında kutlanacak olan Ramazan Bayramı’na denk gelen “Pazartesi” günü detayı herkesi oldukça merak ettiriyor. İşte 2024 yılı resmi tatil takvimi…

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En başta çalışanlar olmak üzere toplumda birçok kişinin yakından takip ettiği resmi tatil takvimi 1 Ocak Pazartesi itibariyle başlıyor.

1 Ocak'ın hemen ardından ise ilk resmi tatil Ramazan bayramı olacak. Uzun süreli olan bayram tatilleri ise özellikle çalışanlar tarafından iple çekiliyor.

Ramazan Bayramı tatili takvime göre, 9 Nisan Salı günü yarım gün mesai ile başlayacak.

Ardından 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olurken, sonrasında hafta sonuna denk gelen sonraki günler 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatile eklenecek.

İdari izin…

Ramazan Bayramı arifesinden önceki ilk iş günü 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife gününün idari izin olarak kararlaştırılması durumunda, birçok çalışan bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.

Ramazan Bayramının ardında nisan ayındaki resmi tatilleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı takip eddecek.

Kurban Bayramı Haziran ayında...

2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edilen 1 Mayıs, 2024'te çarşamba gününe denk gelecek. Diğer resmi tatil olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise pazar günü kutlanacak.

Kurban Bayramı, 2024'te haziran ayının ortasına denk gelecek. Kurban Bayramı arifesi olan 15 Haziran Cumartesi günü yarım gün mesai yapılacak. Bayram kapsamında 16, 17, 18 ve 19 Haziran resmi tatil olacak.

Resmi tatil günlerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 2024'te haftanın ilk iş günü pazartesiye rastlarken, 30 Ağustos Zafer Bayramı ise haftanın son iş günü cuma günü kutlanacak.

Gelecek yıl, yarım gün resmi tatil olan 28 Ekim, pazartesi gününe, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise salı gününe denk gelecek.