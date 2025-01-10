2024'te sadece 42 dakika forma giydi! Neymar'ın kazancı dudak uçuklattı...

Hüseyin Topuz

2024 yılında sadece 42 dakika forma giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar’ın kazancı sosyal medyada gündem oldu.

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Hilal forması giyen Neymar yaşadığı sakatlık sebebiyle geçen yıl forma şansı bulamadı.

2024 yılı boyunca sadece 42 dakika Al Hilal forması giyebilen Neymar'ın kazandığı ücreti duyan kulaklarına inanamıyor.

Brezilyalı yıldız Neymar, 2023 yılında astronomik bir maaşla Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

2024 yılında 42 dakika süre alan Brezilyalı yıldız, 101 milyon euro kazandı.

Foot Mercato'nun haberine göre Neymar, 42 dakika forma giydiği 2024 yılında reklamlar ve sponsorluklar hariç toplamda 101 milyon euro kazandı.