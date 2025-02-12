2025 ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Hüseyin Topuz
Ekonomiyi yakından takip edenlerin gözü kulağı ABD'nin 2025 Ocak ayı enflasyon verilerine çevrilmiş durumda.
Küresel ekonomi piyasası ABD Ocak ayı enflasyon verisinin açıklanmasını bekliyor.
Peki, ABD Ocak ayı enflasyon rakamları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?
İşte, 2025 ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih...
ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?
ABD'de yeni yılın ilk enflasyon verisi belli oluyor. Fed tarafından açıklanan programa göre enflasyon rakamları, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 16:30’da açıklanacak.