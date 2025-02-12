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2025 ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

2025 ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon verileri yakından takip ediliyor. Peki ABD enflasyon verileri ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte 2025 Ocak ayı ABD enflasyon verisinin açıklanacağı tarih..