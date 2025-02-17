2025 ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hüseyin Topuz

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavları 15-16 Şubat tarihleri arasında tamamlandı.

ATA AÖF bütünleme sınavları üç oturum şeklinde ve yüz yüze olarak gerçekleştirildi.

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında aramalar hız kazandı.

Sınava giren adaylar sınav sonuçlarını öğrenmek için arama motorlarında konu hakkında arama yapmaya başladı.

Bilindiği üzere ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları online sistem üzerinden ilan edilecek.

Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte merak edilen o tarih...

Bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak sınav sonuçlarının Şubat ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.