2025 Hac kayıt takvimi: 2025 hac kayıtları ne zaman bitecek?

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Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2025 hac kuralarının çekilmesinin ardından hacı adayı olmaya hak kazanan kişiler tarafından bu kez de kayıtlar süreleri gündemde.

Hac ile ilgili kesin kayıtlar, 4 Kasım'dan itibaren başlamıştı. Hac kesin kayıtlarını yapmak isteyen adaylar aynı zamanda kayıtlarda son tarihin ne zaman olduğunu araştırmaya başladı.

Asil olarak seçilen adayların yanı sıra yedek adaylar da kesin kayıt işleminin sonlanacağı tarihi adaylıklarının asile dönme ihtimaline karşı araştırmaya başladı. Peki 2025 hac kesin kayıtları ne zaman bitiyor?

HAC KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 hac kuralarında ismi çıkanların kesin kayıtlarına yönelik takvimi açıkladı.

Kayıtların ne zaman başlayıp biteceğine dair detayların yer aldığı takvime göre kesin kayıtlar 15 Kasım'a kadar yapabileceğini belirtildi.