2025 kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar?

Hüseyin Topuz

Binaları kentsel dönüşüme giren maliklere ve kiracılara devlet tarafından verilen kira yardımının ne kadar olduğu her yıl merak ediliyor.

Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında riskli yapıların yıkılması nedeniyle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla, yıkım veya tahliye tarihinden itibaren konut veya işyeri kiralarının maliklere, kiracılara ve sınırlı ayni hak sahiplerine ödenmesini sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmıştır.

Bu düzenlemeler, mağduriyetleri en aza indirmeyi hedefleyerek, ilgili taraflara finansal destek sağlamayı hedefliyor.

Evi kentsel dönüşüme giren vatandaşlar 2025 yılına ait kira yardımının ne kadar olduğunu araştırıyor.

Kira yardımı miktarı bölgeye, projeye ve diğer kriterlere göre değişiklik gösterebilir.

İşte, 2025 kentsel dönüşüm kira yardımı miktarı...

Kentsel dönüşüm kira yardımı her yıl yeniden belirlenmektedir. Aylık kira bedelleri her yıl Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan değişim oranında güncellenmektedir.

2025 yılında yapılacak kentsel dönüşüm kira yardımına ilişkin il bazlı tarife, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın internet sitesinde şu şekilde yer almaktadır:

- İstanbul: 8000 TL

- Ankara, Antalya, Bursa, İzmir: 6500 TL

- Diğer büyükşehirler: 5500 TL

- Diğer iller: 4500 TL