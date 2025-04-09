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Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim veren öğretmenler verdikleri ek derslerin ücretlerinin ne zaman yatıracağı konusunda araştırmalarına başladı.

Söz konusu ek ders ödemeleri ise her ayın sonunda KBS'ye (Kamu Bilişim Sistemi) tanımlanır ve ardından hesaplara geçer.

Mart ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak edilirken ''ek ders ne zaman yatacak?'' sorusu araştırılıyor. Peki, 2025 MEB Öğretmen ek ders ücretleri yattı mı? Ek ders ücretleri ne zaman yatacak?

EK DERS PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Ek ders ücretleri, önceki ayın sonunda sorumlu personel tarafından muhasebeleştirilmesi ardından her ayın başında hesaplara geçiyor. Buna göre mart ayının ek ders parası 10-11 Nisan tarihlerinde hak sahiplerine ödenmiş olacak.

Ancak söz konusu tarihlerden farklı zaman dilimlerinde ödenen ücretlerin; promosyon anlaşmaları, geç muhasebeleştirilmesi veya ek derslerin zamanında muhasebe ekibine bildirilmemiş olması etkili olabilir.

EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Öğretmen ve yöneticilere sağlanan ek ders ücreti ocak ayındaki zamla beraber saat başı 141,76 TL olarak belirlendi.

Gündüz Öğretimi Lisans Öğretmeni için

Brüt Ücret: 141,07 TL

Net Ücret (%15 kesinti): 119,91 TL

Net Ücret (%20 kesinti): 112,85 TL

Yüksek Lisanslı Öğretmen için

Brüt Ücret (Gündüz): 151,92 TL

Brüt Ücret (Yarıyıl, Gece ve Cumartesi-Pazar): 161,73 TL

Doktoralı Öğretmen için

Brüt Ücret (Gündüz): 169,29 TL

Brüt Ücret (Yarıyıl, Gece ve Cumartesi-Pazar): 181,38 TL