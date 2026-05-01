1 Mayıs'ta İstanbul'da gerekli tedbirler alındı: Hangi yollar kapalı

1 Mayıs, dünyada ve Türkiye'de işçilerin birlik, dayanışma ve hak mücadeleleri olarak anılıyor.

Emek ve Dayanışma Günü, her yıl gibi bu yıl da, ülkemizde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

KADIKÖY VE KARTAL'DA KUTLAMA YAPILACAK

Bu kapsamda megakent İstanbul'un da bazı bölgelerinde, İstanbul Valiliği'nin de izniyle programlar düzenleniyor.

İstanbul'da kutlamalar Kadıköy Rıhtım Meydanı ile Kartal Meydanı’nda yapılacak.

4 İLÇEDE ETKİNLİK YASAK

Valilik, Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde 00.01-23.59 saatleri arasında her türlü miting, yürüyüş, basın açıklaması ve benzeri etkinlikleri yasakladı.

Taksim Meydanı ve çevresinde ise geniş güvenlik önlemleri uygulanıyor.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR:

İstanbul Valiliği'nin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında özellikle Beyoğlu ve Beşiktaş bölgelerinde şu yollar araç trafiğine kapatılacak:

- Taksim Meydanı: Meydana çıkan tüm giriş ve çıkışlar trafiğe kapalı.

- Sıraselviler Caddesi: Tamamen kapatılacak.

- İstiklal Caddesi’ne çıkan tüm ara sokaklar.

- Şişhane bağlantı yolları ve çevre sokaklar.

- Kabataş iskele çevresi ve bağlantı yolları.

- Barbaros Bulvarı: Belirli bölümlerinde kısmi şerit kapatmalar ve yönlendirmeler yapılacak.

- Dolmabahçe Caddesi ve bağlı yollar (Beşiktaş bölgesi).

- Galata Köprüsü (Beyoğlu yönü), Karaköy Meydanı ile Tophane arası hatlarda da kısıtlamalar bekleniyor.

ALTERNATİF YOLLAR

Sürücülerin Büyükdere Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, Eurasia Tüneli veya alternatif güzergâhları kullanmaları öneriliyor.

Beyoğlu-Beşiktaş hattında yoğun trafik bekleniyor.

TOPLU ULAŞIM VE DİĞER TEDBİRLER

Bazı metro istasyonları (özellikle Taksim yönü), füniküler ve tramvay hatlarında geçici düzenlemeler veya kapatmalar olabilir.

Vatandaşların toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri ve güncel duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.

Acil durum araçları ve güvenlik görevlileri için kontrollü geçiş sağlanacak.

"GEREKLİ TÜM TEDBİRLER ALINACAK"

İstanbul Valiliği, izin verilen alanlar dışında hiçbir izinsiz gösteri, yürüyüş veya etkinliğe müsaade edilmeyeceğini belirterek, kamu düzeninin korunması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını duyurdu.

Vatandaşların ve sürücülerin resmi açıklamaları takip etmeleri ve alternatif güzergahları kullanmaları tavsiye ediliyor.