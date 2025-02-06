2025 Şubat dolunayı ne zaman? Şubat dolunayının burçlara etkileri nelerdir?

Hüseyin Topuz

Dolunay, tamamlanma, aydınlanma ve önemli farkındalıkları beraberinde getiren güçlü bir gökyüzü olayıdır.

2025 yılı Şubat ayındaki Dolunay, 12 Şubat’ta Aslan burcunda gerçekleşecek.

Bu dönemde duygular yoğunlaşabilir, hayatımızda belirli konular netleşebilir ve beklenmedik gelişmeler yaşanabilir.

Aslan burcunun etkisiyle bireysel özgüven, yaratıcılık ve liderlik temaları ön plana çıkarken, ilişkiler, kariyer ve kişisel hedefler konusunda önemli kararlar alınabilir.

Ayrıca, Uranüs'ün etkisiyle beklenmedik gelişmeler ve ani değişimler yaşanabilir.

Şubat dolunayının burçlara etkileri ise şu şekildedir:

Koç

İçsel farkındalık artışı yaşayabilir, kişisel hedefleriniz ve toplumsal sorumluluklarınız arasında denge kurma ihtiyacı hissedebilirsiniz.

Boğa

Duygusal bağlarınızı ve ilişkilerinizi sorgulayabilir, aşk hayatınızda ve yaratıcılık konularında yeni bir bakış açısı geliştirebilirsiniz.

İkizler

İş ve günlük rutinlerinizde önemli değişiklikler olabilir; daha fazla sorumluluk alabilir veya uzun vadeli projelere yönelebilirsiniz.

Yengeç

Romantizm ve yaratıcılık konularında cesaret artışı yaşayabilir, sanatsal projelere veya hobilerinize yatırım yapabilirsiniz.

Aslan

Kişisel hedefleriniz ve toplum içindeki yeriniz üzerine derin düşünceler geliştirebilir, kendi yolunuzu çizme cesareti bulabilirsiniz.

Başak

İçsel bir yolculuğa çıkabilir, geçmişle barış yapma ve eski kalıplardan kurtulma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Terazi

Sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkileriniz ön plana çıkabilir; bu bağları yeniden değerlendirmeniz gerekebilir.

Akrep

Kariyerinizde önemli değişimler yaşayabilir, iş ve aile hayatınızda denge kurma ihtiyacı hissedebilirsiniz.

Yay

Eğitim, seyahat veya kişisel gelişim alanlarında önemli adımlar atabilir, yeni bir bakış açısı kazanabilirsiniz.

Oğlak

Maddi konularda dikkatli olmanız gereken bir dönem; finansal durumunuzu gözden geçirebilir, yatırımlarınızı planlayabilirsiniz.

Kova

Kişisel ilişkilerinize dikkat etmeli, ilişkilerde dengeyi sağlama ve kendinizi ifade etme konularına odaklanmalısınız.

Balık

Günlük rutinleriniz ve sağlığınıza daha fazla önem verebilir, daha sağlıklı alışkanlıklar geliştirebilirsiniz.