2025 Şubat dolunayı ne zaman? Şubat dolunayının burçlara etkileri nelerdir?

Dolunay, tamamlanma, aydınlanma ve önemli farkındalıkları beraberinde getiren güçlü bir gökyüzü olayıdır.
2025 yılı Şubat ayındaki Dolunay, 12 Şubat’ta Aslan burcunda gerçekleşecek.
Bu dönemde duygular yoğunlaşabilir, hayatımızda belirli konular netleşebilir ve beklenmedik gelişmeler yaşanabilir.
Aslan burcunun etkisiyle bireysel özgüven, yaratıcılık ve liderlik temaları ön plana çıkarken, ilişkiler, kariyer ve kişisel hedefler konusunda önemli kararlar alınabilir.
Ayrıca, Uranüs'ün etkisiyle beklenmedik gelişmeler ve ani değişimler yaşanabilir.
Şubat dolunayının burçlara etkileri ise şu şekildedir:
Koç
İçsel farkındalık artışı yaşayabilir, kişisel hedefleriniz ve toplumsal sorumluluklarınız arasında denge kurma ihtiyacı hissedebilirsiniz.
Boğa
Duygusal bağlarınızı ve ilişkilerinizi sorgulayabilir, aşk hayatınızda ve yaratıcılık konularında yeni bir bakış açısı geliştirebilirsiniz.
İkizler
İş ve günlük rutinlerinizde önemli değişiklikler olabilir; daha fazla sorumluluk alabilir veya uzun vadeli projelere yönelebilirsiniz.
Yengeç
Romantizm ve yaratıcılık konularında cesaret artışı yaşayabilir, sanatsal projelere veya hobilerinize yatırım yapabilirsiniz.
Aslan
Kişisel hedefleriniz ve toplum içindeki yeriniz üzerine derin düşünceler geliştirebilir, kendi yolunuzu çizme cesareti bulabilirsiniz.
Başak
İçsel bir yolculuğa çıkabilir, geçmişle barış yapma ve eski kalıplardan kurtulma fırsatı yakalayabilirsiniz.
Terazi
Sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkileriniz ön plana çıkabilir; bu bağları yeniden değerlendirmeniz gerekebilir.
Akrep
Kariyerinizde önemli değişimler yaşayabilir, iş ve aile hayatınızda denge kurma ihtiyacı hissedebilirsiniz.
Yay
Eğitim, seyahat veya kişisel gelişim alanlarında önemli adımlar atabilir, yeni bir bakış açısı kazanabilirsiniz.
Oğlak
Maddi konularda dikkatli olmanız gereken bir dönem; finansal durumunuzu gözden geçirebilir, yatırımlarınızı planlayabilirsiniz.
Kova
Kişisel ilişkilerinize dikkat etmeli, ilişkilerde dengeyi sağlama ve kendinizi ifade etme konularına odaklanmalısınız.
Balık
Günlük rutinleriniz ve sağlığınıza daha fazla önem verebilir, daha sağlıklı alışkanlıklar geliştirebilirsiniz.