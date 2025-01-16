2025 TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri: TOKİ başvuruları e-Devlet'ten ne zaman alınmaya başlayacak?

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) tarafından gerçekleştirilecek olan 2025 Sosyal Konut Projesi ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş tarafından yakın takibe alınmış durumda.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için başvuruların, Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubeleri ile e-Devlet aracılığı yapılması bekleniyor.

2025 yılına girilmesiyle birlikte vatandaşlar Sosyal Konut Projesi başvuru tarihleri hakkındaki araştırmaları hız kazandı. Peki, 2025 sosyal konut başvuruları e-Devlet’ten ne zaman alınmaya başlayacak?

2025 TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ E-DEVLET BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dar ve orta gelirliler için sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şartları henüz belli olmadı.

TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi başvuruları hakkında yakın zamanda açıklama yapması bekleniyor.