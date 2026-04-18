1 Mayıs 2026 takvimi: Bu yıl 1 Mayıs hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?

Milyonlarca çalışan ve öğrencinin gözü kulağı takvime çevrildi.

Baharın gelişiyle birlikte yılın en anlamlı resmi tatillerinden biri olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için geri sayım başladı.

Kısa süreli bir nefes almak ve tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, “Bu yıl 1 Mayıs hangi güne denk geliyor, tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor.

İşte 1 Mayıs takvimine dair merak edilenler…

1 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Türkiye’de resmi tatil günleri arasında yer alan 1 Mayıs, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da tatil olarak uygulanacak.

Emek ve Dayanışma Günü, 2026 yılında Cuma gününe denk geliyor.