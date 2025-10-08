2026 IMEI ücreti ne kadar, kaç TL olacak? İşte yeni kayıt ücreti

IMEI kaydı, yurt dışından alınan telefonların Türkiye’de aktif olarak kullanılabilmesi için ödenmek zorunda olan bir ücret.

Yurt dışından alınan marka ve model fark etmeksizin her telefonun Türkiye’de aktif olarak kullanabilmek için IMEI kaydı gerekiyor.

Her telefonda standart olan ve 15 haneli bir diziden oluşan IMEI numarası; fatura, telefon kutusu ve cihazın içerisinde yer alıyor.

2026'ya az bir zaman kala, harç zamları ile birlikte IMEI kayıt ücreti de artış gösterecek. Bu kapsamda, yeni kayıt ücreti merak konusu oluyor.

Peki, güncel IMEI kayıt ücreti ne kadar? 2026'da ne kadar, kaç TL olacak? İşte tahminler...

IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR

2025 yılı itibarıyla IMEI kayıt ücretinde artış söz konusu oldu. 2024 yılında 31.692 TL olan kayıt ücreti, 2025 yılında %45'lik bir artışla 45.614 TL 'ye yükseldi.

IMEI 2026 TAHMİNİ ÜCRETİ

Her yıl başında yeniden değerleme oranı kapsamında yapılan artışlarla birlikte bu tutarın 2026 itibarıyla ciddi bir yükseliş göstermesi bekleniyor.

Bu rakamın 56 bin TL civarında olabileceği hesaplanıyor.