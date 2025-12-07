İSG sonuç tarihi 2025: İSG/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre İş Güvenliği Uzmanlığı (İSG) sınavı 7 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşiyor.

ÖSYM tarafından her yıl genellikle Mayıs ve Aralık dönemlerinde uygulanan İSG sınavı; iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi olmak isteyen adaylar için yapılıyor.

Sınavda adaylara, İş Yeri Hekimliği Testi, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi, Diğer Sağlık Personeli Testi olmak üzere 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan test uygulanıyor.

Bugünkü sınavı atlatanlar, sonuç tarihini merak ediyor.

Peki; 2025 İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç takvimi...

İSG/2 SONUÇ TARİHİ 2025

İSG sınav sonuçları 6 Ocak 2026 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

Adaylar, AİS'e giriş yaparak sınav sonucunu görüntüleyebilecek.