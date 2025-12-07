Abone ol: Google News

İSG sonuç tarihi 2025: İSG/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025'in ikinci İş Sağlığı ve Güvenliği sınavına giren adaylar, hemen akabinde sonuçlara odaklanıyor. Bu kapsamda günün en merak edilen sorusu "İSG sonuçları ne zaman açıklanacak" oldu. İşte, 2025 İSG/2sonuç tarihi ve detaylar...

Yayınlama Tarihi: 07.12.2025 10:45
  • İSG sınavı 7 Aralık 2025'te yapılacak.
  • Sonuçlar 6 Ocak 2026'da açıklanacak.
  • Adaylar, sonuçlarını AİS üzerinden öğrenebilecek.

ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre İş Güvenliği Uzmanlığı (İSG) sınavı 7 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşiyor.

ÖSYM tarafından her yıl genellikle Mayıs ve Aralık dönemlerinde uygulanan İSG sınavı; iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi olmak isteyen adaylar için yapılıyor.

Sınavda adaylara, İş Yeri Hekimliği Testi, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi, Diğer Sağlık Personeli Testi olmak üzere 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan test uygulanıyor.

Bugünkü sınavı atlatanlar, sonuç tarihini merak ediyor.

Peki; 2025 İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç takvimi...

İSG/2 SONUÇ TARİHİ 2025

İSG sınav sonuçları 6 Ocak 2026 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

Adaylar, AİS'e giriş yaparak sınav sonucunu görüntüleyebilecek.

