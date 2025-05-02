21 yıllık demir çelik devi iflas etti: Mahkeme son kararı verdi

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İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 25 Nisan 2025 tarihinde aldığı kararla demir çelik sektörünün köklü firmalarından biri olan Bektaş Demir Çelik Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin iflasına hükmetti.

Şirket hakkında bir süredir devam eden konkordato süreci, alınan bu kararla resmen sona ermiş oldu.

İFLASI DUYURULDU

Mahkeme, İcra ve İflas Kanunu’nun 292. maddesine dayanarak, şirketin iflas ettiğini kamuoyuna duyurdu.

Aynı kararla birlikte daha önce uygulanan tüm konkordato tedbirlerinin kaldırılmasına ve konkordato komiserlerinin görevine son verilmesine karar verildi.

Şirketin iflas tasfiyesinin ise basit tasfiye usulüne göre yürütüleceği açıklandı.

Öte yandan aynı dava dosyasında yer alan İsmail Cebecik hakkında açılan konkordato davası mahkeme tarafından reddedildi.

Kararın, İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi uyarınca kamuoyuna ilan edilerek yürürlüğe girdiği belirtildi.