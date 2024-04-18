22 Nisan resmi tatil mi, yarım gün mü? Pazartesi günü okul var mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak idrak ediliyor. Peki, 22 Nisan Pazartesi günü resmi tatil mi, yarım gün mü? Tatil birleşecek mi? İşte detaylar…

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na az bir zaman kala, tatil planları ve detayları gündemin en önemli konularından biri haline geldi.

Hem öğrenciler hem de çalışanlar, 22 Nisan tarihinde okulların, kamu kurumlarının, üniversitelerin ve özel sektörün tatil olup olmayacağını merak ediyor.

Milyonlarca vatandaş arama motorlarında, “22 Nisan resmi tatil mi, yarım gün mü?” sorularına yanıt arıyor.

Resmi tatil takvimi yayınlandı. İşte merak edilenler…

22 Nisan resmi tatil mi?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu'nda yer alan bilgilere göre, 22 Nisan yarım gün veya resmi tatil değildir.

Bu durumda, 22 Nisan Pazartesi günü okullar normal eğitim ve öğretime devam edecek. Bankaların çalışma saatlerinde de bir aksama olmayacak.