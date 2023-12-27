220 bin TL'ye satın aldı! Evden çıkan hazine, milyonerlik kapılarını araladı! Yıllardır antika eşyaları toplayan kişi, 220 bin TL’ye aldığı evden çıkan antika parçalar sayesinde milyoner oldu. Bakın o evden neler çıktı neler…

ensonhaber.com

Kanada’nın Edmonton kentinde yaşayan ve bir antika mağazası sahibi olan Alex Archbold, Kasım 2020’de bir ev satın aldı. Satın aldığı ev ise Madam Rac olarak bilinen piyano öğretmeni Bette-Joan Rac’e aitti.

Madam Rac’in ölümünün ardından satın alınan evden öyle antikalar çıktı ki o fiyatları duyan adeta dudak uçuklattı.

220 bin TL’ye aldı…

Alex’in, içindeki eşyalar ile birlikte satın aldığı adeta bir harabe halinde olan ev Alex’e 10 bin Kanada dolarına (yaklaşık 220 bin TL) mal oldu.

Evi satın almasının adından antikacı olan Alex, Curiosity Incorporated adlı YouTube kanalından yaptığı açıklamada, "Burada yaşayan kişi modayla yakından ilgileniyordu, dolayısıyla bu eşyalardan bazılarının tasarımcılara ait olma ihtimali çok yüksek" dedi.

Yaptığı bu açıklamada oldukça haklı olan Alex piyangoyu vurdu…

Piyango değerinde olan o eşyalar…

Evi yavaş yavaş temizlemeye koyulan Alex ilk etapta, 100 onsluk bir gümüş külçe, terliklerin içine gizlenmiş mücevherler, elmas yüzükler ve bir sürü özel tasarım kıyafet buldu.

Sonrasında evde bulduğu antikaları satarak, kısa süre içinde mülk için harcadığı bedelden çok daha fazlasını kazanabileceğini fark eden Alex bu durumu, "bugüne kadar yaptığım en iyi yatırım" olarak tanımladı.

İlk satışta 5.5 milyon TL…

Alex, evdeki antikaların satıldığı ilk müzayedesinden 150.000 sterlin (yaklaşık 5.5 milyon TL) kazandı. Alex'in, her şey satıldığında toplamda yaklaşık 230 bin sterlin (yaklaşık 8.5 milyon TL) kazanacağı tahmin ediliyor.

Müzayedede satılan ürünler arasında çoğunluğu 50'ler, 60'lar ve 70'lerden kalma, dönemin modasının en seçkin örnekleri arasında gösterilen özel tasarım kıyafetler ve bir adet piyano bulunuyor.

Ayrıca söz konusu kıyafetlerin ise Fransız dikişleri, el dikişleri ve kumaş işlemeleri, türlerinin en gözde işçilikleri olduğu gözle görünür bir gerçek.