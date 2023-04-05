23 Nisan 2023 ne zaman, hangi gün? 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene ne zamana denk geliyor merak konusu oldu. Peki, 23 Nisan 2023 ne zaman, hangi gün? 23 Nisan resmi tatil mi? İşte resmi bayramlar takvimi...

Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan etti 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kaldı. 23 Nisan tatil mi, hangi güne denk geliyor soruları da merak konusu oldu. Dünyada çocuklara bayram armağan eden tek ülke olan Türkiye'de 23 Nisan Bayramı bu sene 103. kez kutlanacak. Öğrenciler, veliler ve çalışanlar 23 Nisan'ın resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Çocuk bayramı geçen sene olduğu gibi bu sene de Ramazan ayına denk geliyor. Peki 23 Nisan ne zaman, hangi gün? 23 Nisan 2023 resmi tatil mi? İşte detaylar... 23 Nisan 2023 ne zaman? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2023 yılında Pazar gününe denk geliyor. 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayram ve tatillerinden biri olarak kabul ediliyor. Çocuk Bayramı bu sene Ramazan Bayramı'na da denk geliyor.