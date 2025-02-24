23 Şubat reyting sonuçları: Kardelenler dizisi Reha'yı solladı

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

23 ŞUBAT PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

Pazar akşamlarının değişmeyen lideri TRT'nin fenomen dizisi Teşkilat, bu hafta da reyting sıralamasında zirveye oturdu.

ATV ekranlarında yayınlanan Kardelenler dizisi de izleyiciden büyük ilgi gördü. Total reyting sıralamasında üçüncü sırada yer alan yapım, AB ve ABC gruplarında altıncı sıradan listeye giriş yaptı.