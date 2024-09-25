25 Eylül 2024 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları...

Hüseyin Topuz
Günlük altın fiyatları, altın yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. En popüler yatırım aracı olan altın fiyatları büyük ilgi görüyor.
Altının fiyatı, döviz kurları, merkez bankalarının politikaları, enflasyon oranları ve jeopolitik olaylar gibi pek çok etkenden etkilenmektedir.
Vatandaşlar altın fiyatları hakkında arama motorlarında sık sık araştırmalar yapıyor.
Peki, 25 Eylül 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve yarım altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 2.915 TL
Satış: 2.916 TL
Çeyrek altın
Alış: 4.770 TL
Satış: 4.880 TL
Yarım altın
Alış: 9.511 TL
Satış: 9.761 TL
Tam altın
Alış: 19.082 TL
Satış: 19.462 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 19.777 TL
Satış: 20.076 TL