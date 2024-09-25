25 Eylül 2024 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları... Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 25 Eylül 2024 güncel altın kuru fiyatları..

Hüseyin Topuz

Günlük altın fiyatları, altın yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. En popüler yatırım aracı olan altın fiyatları büyük ilgi görüyor.

Altının fiyatı, döviz kurları, merkez bankalarının politikaları, enflasyon oranları ve jeopolitik olaylar gibi pek çok etkenden etkilenmektedir.

Vatandaşlar altın fiyatları hakkında arama motorlarında sık sık araştırmalar yapıyor.

Peki, 25 Eylül 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve yarım altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 2.915 TL

Satış: 2.916 TL

Çeyrek altın

Alış: 4.770 TL

Satış: 4.880 TL

Yarım altın

Alış: 9.511 TL

Satış: 9.761 TL

Tam altın

Alış: 19.082 TL

Satış: 19.462 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 19.777 TL

Satış: 20.076 TL