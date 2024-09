27 Eylül Cuma hutbesi yayınlandı! İşte, 27 Eylül Cuma hutbesi tam metni! 27 Eylül 2024 Cuma günü camilerde okunacak cuma hutbesinin konu başlığı "Şahsiyetimizi İmar Eden Kutlu Mekân: Cami" oldu. İşte cuma hutbesi tam metni...

Muhterem Müslümanlar!

Huzur ve güvenin, rahmet ve bereketin kaynağı olan camiler ve mescitler; Yüce Rabbimize kulluğumuzu arz ettiğimiz, hayat rehberimiz Kur’an-ı Kerim’i öğrendiğimiz, rahmet peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’in güzel ahlakıyla tanıştığımız mabetlerdir. Cami ve mescitler, aynı safta omuz omuza durduğumuz, birlik ve beraberliğimizi perçinlediğimiz maneviyat ocaklarıdır. İnsanlığı tevhide, kurtuluşa, hayra ve iyiliğe çağıran hakikat merkezleridir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in buyurduğu üzere, “Şehirlerde Allah’ın en çok sevdiği yerler, camilerdir.”

Aziz Müminler!

Camiler, sadece ibadetlerimizi eda etmek için bir araya geldiğimiz yerler değildir. Camiler; kadın, erkek, genç, yaşlı, herkesin ilim ve irfanla buluştuğu, bilgi ve hikmetle yoğrulduğu, adalet ve merhametle şahsiyetini inşa ettiği eğitim yuvalarıdır. Ecdadımız, camilerin bu eşsiz ruhundan ilham alarak muhteşem bir medeniyet inşa etmiştir. Cami merkezli bu medeniyetin özünde Kur’an ve sünnete bağlılık vardır. Vefakâr bir eş, hayırlı bir evlat, şefkatli bir anne-baba, güvenilir bir komşu olmak; akrabayı, yetimi, öksüzü ve kimsesizi gözetmek vardır. Helalinden kazanmak, harama el uzatmamak, yanlış ölçmemek, eksik tartmamak, kimseyi aldatmamak vardır. İş ve çalışma hayatında doğruluğu şiar edinmek, kul ve kamu hakkını gözetmek vardır. Ahîlik geleneğinde yer aldığı üzere, geçmişten günümüze esnaf ve zanaatkâr arasında dayanışma, dürüstlük, adalet, ahlak ve çalışkanlık gibi değerleri özendirmek vardır.

Kıymetli Müslümanlar!

Medeniyetimizin temeli, şehirlerimizin kalbi olan cami ve mescitleri inşa etmek, tamirat ve tadilatlarını yapmak Müslüman olmamızın gereğidir. Onları tahrip etmek, onların içinde ibadet yapılmasına engel olmak, maddi ve manevi anlamda onları işlevsiz kılmak ise büyük bir zulümdür. Bu hususta Yüce Rabbimizin uyarısı gayet açıktır: “Allah’ın mescitlerinde O’nun adının anılmasına engel olan ve onların harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır!”2 Nitekim bugün Gazze’de olduğu gibi şehirleri işgal eden zalimlerin hedeflerinden biri de camiler olmuştur. Bunun karşısında Müslümanlara düşen, camileri inşa ve ihya etmektir. Camileri ihya etmek ise onların ilim ve irfan merkezi olma hüviyetlerini devam ettirmektir. Camilerde öğrendiğimiz bilgilerle hayatımızı mamur kılmak, onlardan aldığımız feyiz ve bereketle İslam’ı en güzel şekilde yaşayıp temsil etmektir.

Öyleyse Değerli Müminler!

Binbir emekle inşa ettiğimiz camilerimizi cemaatsiz bırakmayalım. Onları yalnızlığa terk etmeyelim. Cuma ve bayram namazlarında buluştuğumuz gibi beş vakit namazlarımızı da eda etmek üzere camilerde buluşalım, ailece camide olalım. Göz aydınlığı çocuklarımızı ve geleceğimizin teminatı gençlerimizi camilerimizin manevi ikliminden mahrum etmeyelim. Samimi bir niyetle camiye giderken attığımız her adımın, geçirdiğimiz her saniyenin günahlarımızın affına, yuvamızın huzuruna, kazancımızın bereketine vesile olacağını bilelim. Unutmayalım ki, tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de, yarın da Müslümanlığımızı muhafaza etmenin merkezleri camiler olacaktır.

Aziz Müslümanlar!

Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arası Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanmaktadır. Din görevlileri; cami ve mescitlerde, Kur’an kursu ve farklı alanlarda görev yapan, toplumu din konusunda sahih ve doğru bilgi ile aydınlatan, şahsiyetimizin inşasında, karakterimizin imarında ve kimliğimizin korunmasında yerleri doldurulamayacak müstesna insanlardır. Onlar, ömürlerini din hizmetine vakfetmiş, her yaştan ve her kesimden insanın manevi imarını gerçekleştiren gönül erleridir.

Bu vesileyle geçmişten günümüze camilerimizin maddi ve manevi imarı için gayret gösteren, ömrünü din hizmetine adamış hocalarımızdan, camilerimizin inşa ve ihyasında imkânlarını esirgemeyen hayır sahiplerinden ve bütün cemaatimizden ahirete irtihal edenlere rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum.