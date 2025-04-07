Tereyağı satışında yeni dönem: Resmi Gazete’de yayımlandı, o tarihten itibaren değişiyor

Haber Merkezi

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi tereyağı ve sadeyağ artık daha sıkı kurallara tabi olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu iki ürünün üretiminden pazarlanmasına kadar tüm süreçlerde geçerli olacak yeni düzenlemeleri duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bu tebliğ, özellikle hijyen, etiket bilgileri ve tuz oranına ilişkin getirdiği net kurallarla dikkat çekiyor.

Yeni düzenlemeye göre, üretimde kullanılacak süt ve krema mutlaka hijyen kurallarına uygun olacak.

Tereyağında tuz oranı %2'yi geçemeyecek, bu da hem tüketicinin sağlığı hem de ürün standardı açısından önemli bir değişiklik. Ayrıca, çeşnili tereyağlarda taklit ya da tağşişe sebep olacak hiçbir katkı maddesine izin verilmeyecek.

ETİKETLER DEĞİŞİYOR!

Tebliğle birlikte tüketicilere yönelik etiket zorunlulukları da artırıldı. Artık ambalajların üzerinde ürünün içeriği, hayvan türüne göre süt bilgisi, kullanım koşulları ve tuz eklenmediğine dair uyarılar yer alacak. Özellikle çeşnili tereyağlar için kullanılan malzemeler açıkça belirtilecek.

Hijyen yalnızca üretimde değil, taşınma ve depolama süreçlerinde de ön planda. Ürünlerin taşındığı ve saklandığı alanların sıcaklığı 4°C’yi aşamayacak. Ayrıca tereyağı ve sadeyağda pestisit kalıntıları ve bulaşan madde limitlerinin de belirli sınırların altında olması zorunlu hale geldi.

1 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ZORUNLU OLUYOR!

Bakanlık tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğin yayımlandığı tarihten önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 1 Eylül 2025 tarihine kadar kadar bu yeni düzenlemelere uyum sağlamak zorunda olacak. Bu tarihe kadar eski tebliğ hükümleri geçerli olacak.