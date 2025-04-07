Su yok, zahmet yok! Sırrı bu adımda: Panjurlarda leke bırakmıyor

Haber Merkezi

Ev temizliği yaparken vitrinler, camlar, yerler derken panjurlar genellikle aklımıza bile gelmez.

Oysa o küçük çıtaların arası, tozun ve kirin gizli sığınağı haline gelebiliyor. Üstelik sadece dışarıda olanlar değil, iç panjurlar da zamanla tozla kaplanıyor.

Panjur temizliğinde en çok yapılan hata, gelişigüzel silmek. Ancak uzmanlar, temizlik işleminin her zaman yukarıdan aşağıya doğru yapılması gerektiğini söylüyor.

Eğer panjurlarınız ahşapsa, mutlaka bu yöntemi deneyin!

PANJULARLAR PIRIL PIRIL OLACAK

Alüminyum, vinil ya da kompozit panjurlar genellikle dayanıklı yapısıyla biliniyor. Bu tür panjurların temizliği için evdeki basit temizlik malzemeleri yeterli olabiliyor. Ilık su ve hafif bir deterjan karışımıyla panjurlar silinip ardından nemli bir bezle durulanarak temizlenmeli.

Ahşap panjurlar ise işin hassas kısmı. Suya fazla maruz kalmaları çürüme ve deformasyona neden olabileceğinden, temizlikte daha dikkatli olmak gerekiyor. Bu nedenle marketlerde bulunan özel ahşap temizleyiciler tercih edilmeli. Temizlik sırasında sadece hafif nemli bir bez kullanmak, ahşabın doğal dokusunu korumaya yardımcı oluyor.