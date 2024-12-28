28 Aralık 2024 Cumartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Hüseyin Topuz

Cumartesi günü oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.

28 Aralık 2024 Cumartesi günü oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız verdi.

Futbolseverler arama motorlarında en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

Cumartesi günü oynanacak futbol maçlarının programını sizler için derledik.

Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

17:00 Empoli - Genoa

17:00 Parma - Monza

18:30 AVS - Estrela

20:00 Cagliari - Inter

21:00 Estoril - Moreirense

22:45 Lazio - Atalanta

23:30 Porto - Boavista