29 Aralık 2023 Cuma maç programı: Bugün hangi maçlar var?

Cuma günü oynanacak maçların programını öğrenmek isteyenler internette "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
29 Aralık Cuma günü oynanacak futbol maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Futbolu yakından takip edenler bugün oynanacak futbol maçlarının programını öğrenmek için aramalarına hız verdi.
Cuma günü oynanacak maçların programını sizler için derledik. Peki, 29 Aralık 2023 Cuma günü hangi maçlar oynanacak?
İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
20:30 Fiorentina - Torino
20:30 Napoli - Monza
20:45 Galatasaray - Fenerbahçe
21:00 Southampton - Plymouth Argyle
21:45 Benfica - Famalicao
22:45 Hull City v Blackburn Rovers
22:45 Birmingham - Bristol City
22:45 Watford - Stoke City
22:45 Rotherham United - Sunderland
22:45 Millwall v Norwich City
22:45 Huddersfield Town - Middlesbrough
22:45 Cardiff City v Leicester City
22:45 Ipswich Town v Queens Park Rangers
22:45 Coventry v Swansea City
22:45 Preston North End - Sheffield Wednesday
22:45 Genoa - Inter
22:45 Lazio - Frosinone
23:15 West Bromwich - Leeds United
23:45 Porto - Chaves