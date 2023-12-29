29 Aralık 2023 Cuma maç programı: Bugün hangi maçlar var?
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Cuma günü oynanacak maçların programını öğrenmek isteyenler internette "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

29 Aralık Cuma günü oynanacak futbol maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Futbolu yakından takip edenler bugün oynanacak futbol maçlarının programını öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Cuma günü oynanacak maçların programını sizler için derledik. Peki, 29 Aralık 2023 Cuma günü hangi maçlar oynanacak?

İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

20:30 Fiorentina - Torino

20:30 Napoli - Monza

20:45 Galatasaray - Fenerbahçe

21:00 Southampton - Plymouth Argyle

21:45 Benfica - Famalicao

22:45 Hull City v Blackburn Rovers

22:45 Birmingham - Bristol City

22:45 Watford - Stoke City

22:45 Rotherham United - Sunderland

22:45 Millwall v Norwich City

22:45 Huddersfield Town - Middlesbrough

22:45 Cardiff City v Leicester City

22:45 Ipswich Town v Queens Park Rangers

22:45 Coventry v Swansea City

22:45 Preston North End - Sheffield Wednesday

22:45 Genoa - Inter

22:45 Lazio - Frosinone

23:15 West Bromwich - Leeds United

23:45 Porto - Chaves