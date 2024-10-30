29 Ekim reyting sonuçları: 29 Ekim’de Türkiye bakın ne izledi

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

29 EKİM SALI REYTİNG SONUÇLARI

Total kategorisinde 1. Sırada Show TV’de ekrana gelen “Bahar” dizisi zirveye yerleşti. 2. Sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Bir Gece Masalı” yer aldı. 3. Sırada ise Atv’de yayınlanan “Esra Erol’da” programı yerini aldı.

AB kategorisinde 1. Sırada yine “Bahar” dizisi bulunuyor. 2. Sırada TRT1 ekranlarında izlenen “Mehmed Fetihler Sultanı” dizisi yer aldı. 3. Sırada ise “Bahar” dizisinin özeti izlendi.

ABC1 kategorisinde 1. sırada “Bahar” dizisi zirvedeki yerini korudu. 2. sırada “Mehmed Fetihler Sultanı” dizisi yer aldı. 3. sırada ise “Bahar” dizisinin özeti dikkat çekti.