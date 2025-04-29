29 Nisan Salı güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Hüseyin Topuz
Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
29 Nisan Salı günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler dikkat çekiyor.
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik altın fiyatlarını da etkiliyor.
Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 29 Nisan 2025 Salı gününe ait güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 4.094 TL
Satış: 4.095 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.589 TL
Satış: 6.740 TL
Yarım altın
Alış: 13.138 TL
Satış: 13.480 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 27.265TL
Satış: 27.677 TL