29 Nisan Salı güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?
Hüseyin Topuz

Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

29 Nisan Salı günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler dikkat çekiyor.

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik altın fiyatlarını da etkiliyor.

Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 29 Nisan 2025 Salı gününe ait güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 4.094 TL

Satış: 4.095 TL

Çeyrek altın

Alış: 6.589 TL

Satış: 6.740 TL

Yarım altın

Alış: 13.138 TL

Satış: 13.480 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 27.265TL

Satış: 27.677 TL

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Hüseyin Topuz
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